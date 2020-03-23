23 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Denayer terk etti

Denayer terk etti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

PSG'de ve gibi futbolcuların izinsiz olarak ülkelerine gitmelerinin ardından, Lyon kulübünde de benzer bir kriz patlak verdi.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Jason Denayer ve Thiago Mendes'in koronavirüs korkusu yüzünden, Fransa'dan ayrıldığını açıkladı. Bu hareketin, kulüp kararını beklemeden gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

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