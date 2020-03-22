22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya'da seferberlik

İtalya'da seferberlik
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Roma kulübünde; başkan, futbolcular ve teknik heyet, hastanelere 460 bin euro bağışladı. İnter’in Belçikalı golcüsü Lukaku ise 100 bin euro’luk yardımda bulundu.

Koronavirüs salgını ile boğuşan İtalya'da, futbol camiası hastanelere bağışlarını sürdürüyor. Cengiz Ünder ve 'in formasını giydiği Roma'da futbolcular ve teknik heyet, bir günlük maaşlarını yeni tip koronavirüsle mücadelede Roma'daki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışladı. Başkan Pallotta'nın 50 bin avro bağışla başlattığı ve 500 bin avro hedefi konulan kampanyada, sarı-kırmızılılar oyuncuların bağışlarıyla 460 bin avroya ulaşıldığını belirtti.

'İTALYA İNANILMAZ BİR ÜLKE'
Spallanzani hastanesine toplamda 8 suni solunum cihazının yanı sıra 8 yoğun bakım ünitesi yatağı alınabileceği ifade edildi. Daha önce 300 bin maske bağışlayan Inter kulübünden Belçikalı golcü futbolcu da yaptığı paylaşımda, "Bir olmalı ve evde kalmalıyız. Sıkıntılı bir süreçteyiz. İtalya inanılmaz bir ülke, benim için ve ailem için çok şey yaptı. Bu nedenle bir bağışla bu ülkeye yardımda bulunmak istiyorum. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne 100 bin euro bağışlıyorum" diye konuştu.

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