21 Mart 2020, Cumartesi
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Pogba R.Madrid’e
Manchester United'da mutsuz olan Paul Pogba adım adım Real Madrid'e yaklaşıyor. 27 yaşındaki Fransız yıldızın menajeri Mino Raiola, bu yaz İspanyol ekibine yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.
Manchester United'da mutsuz olan Paul Pogba adım adım Real Madrid'e yaklaşıyor. 27 yaşındaki Fransız yıldızın menajeri Mino Raiola, bu yaz İspanyol ekibine yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşeceğinin müjdesini verdi. 2016'da Juventus'tan 105 milyon euro'ya transfer edilen Pogba bu sezon sakatlığı nedeniyle Kırmızı Şeytanlar'da sadece 8 maçta forma giydi ve 2 asist yapabildi. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ı her zaman idol olarak gördüğünü söyleyen Pogba'nın transferinde bunun önemli rol oynayacağı belirtiliyor.
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