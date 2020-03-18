Hertha Berlin'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı

Tüm Türkiye'nin ve Fatih Terim'in gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yer alacağı 15 bakanın Bilim Kurulu ile yapacağı görüşmede. Fatih Terim, Süper Lig'in 26. Haftasında yapılan Beşiktaş maçından sonraki ilk antrenmanı liglerin ertelenme ihtimaline karşı akşam saatlerine aldı.