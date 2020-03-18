18 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı

Hertha Berlin'de koronavirüse rastlandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 'de adı açıklanmayan bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tüm teknik ekip ve oyuncuların, 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

İki hafta boyunca idmanlarına ara verecek 'de oyuncular, kendilerine verilen bireysel çalışmaları evlerinde karantina altında yapacak.

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