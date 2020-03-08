08 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 4-0 Everton l MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Chelsea Everton'ı farklı mağlup etti.
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'in 29. haftasında oynanan maçta , sahasında 'ı 4-0 yendi.

ekibi, Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında ilk yarıyı 14. dakikada Mason Mount ve 21. dakikada Pedro'nun attığı gollerle 2-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Willian ile farkı artıran "Maviler", 54. dakikada 'nun golüyle sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.

yönetimindeki bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, ise 37 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern Münih seriye bağladı! Bayern Münih seriye bağladı!
Juventus-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'de Manchester Derbisi zamanı! Premier Lig'de Manchester Derbisi zamanı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör