Hollanda Eredivisie: Heerenveen 1-3 Ajax | MAÇ SONUCU
Hollanda Eredivisie'de 25. hafta karşılaşmasında Ajax deplasmanda Heerenveen ile karşılaştı. Ajax 6 dakikada bulduğu 3 golle deplasmanda rakibini 3-1 yendi ve 2 hafta aradan sonra galip gelerek zirvedeki yerini korudu.
Hollanda Eredivisie'de 25. hafta mücadelesinde Heerenveen sahasında şampiyonluk adaylarından Ajax'ı ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçerken konuk ekip Ajax, ikinci yarı açıldı. Konuk ekip, 57. ve 60. dakikada golcü oyuncu Dusan Tadic, 63. dakikada Quincy Promes'in attığı gollerle 6 dakikada 3 gol atarak resmen fişi çekti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 67. dakikada Mitchell van Bergen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Ajax 2 hafta aradan sonra galip gelerek puanını 56'ya çıkardı. Ev sahibi Heerenveen ise 33 puanda kaldı.
Ajax 26. hafta karşılaşmasında Twente'yi ağırlayacak. Heerenveen ise Willem II deplasmanında sahne alacak.
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