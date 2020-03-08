08 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda Eredivisie: Heerenveen 1-3 Ajax | MAÇ SONUCU

Ajax 6 dakikada işi bitirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2020

'de 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda ile karşılaştı. Ajax 6 dakikada bulduğu 3 golle deplasmanda rakibini 3-1 yendi ve 2 hafta aradan sonra galip gelerek zirvedeki yerini korudu.

'de 25. hafta mücadelesinde sahasında şampiyonluk adaylarından 'ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçerken konuk ekip Ajax, ikinci yarı açıldı. Konuk ekip, 57. ve 60. dakikada golcü oyuncu Dusan Tadic, 63. dakikada Quincy Promes'in attığı gollerle 6 dakikada 3 gol atarak resmen fişi çekti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 67. dakikada Mitchell van Bergen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Ajax 2 hafta aradan sonra galip gelerek puanını 56'ya çıkardı. Ev sahibi Heerenveen ise 33 puanda kaldı.

Ajax 26. hafta karşılaşmasında Twente'yi ağırlayacak. Heerenveen ise Willem II deplasmanında sahne alacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham 1 puana razı oldu Tottenham 1 puana razı oldu
Barcelona 3 puanı Messi ile kaptı Barcelona 3 puanı Messi ile kaptı
Mesut Özil'in asisti 3 puanı getirdi | ÖZET İZLE Mesut Özil'in asisti 3 puanı getirdi | ÖZET İZLE
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör