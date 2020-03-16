16 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Jorge Jesus koronavirüs'e yakalandığını açıkladı

Dünyaca ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.03.2020

ekibi Flamengo, resmi sitesinden yayımladığı açıklama ile 65 yaşındaki teknik direktörü 'un koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Portekizli teknik adam dışında teknik heyet ve futbolcuların test sonuçları negatif çıkarken kulüp, Jesus'un sonuçlarının yeniden kontrol edildiğini belirtti.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Corona virüs bu kez de ünlü 'da çıktığı açıklandı.

Serie A ekiplerinden Flamengo yaptığı açıklama ile tecrübeli hocanın Corona virüs olduğunu doğruladı. 65 yaşındaki kurt hocanın ilk test sonucunun pozistif çıktığı, tekrar teste tabi tutulduğu ve son durumunun o zaman netlik kazanacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada diğer futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı.

Flamengo kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı. Sonuç kontrol ediliyor."

Liglerin ertelenmesini istemişti

Flamengo'nun Portekizli menajeri Jorge Jesus, Portuguesa ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada devam eden Brezilya Ligi'nin ertelenmesi gerektiğini söylemişti.

Jesus 2-1 kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda Portekiz'de değilim ama olanlardan haberim var. Yakın bir arkadaşım koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Ölümler arttıkça futbol oynamanın anlamı da kalmıyor. Umarım bugün oynadığımız maç ara verilmeden önce oynadığımız son maç olur" sözlerini kullanmıştı.

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