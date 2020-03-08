08 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 2-0 Augsburg l MAÇ SONUCU

Bayern Münih seriye bağladı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2020

'nın 25. haftasında , evinde Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

'nın 25. hafta mücadelesinde , evinde Augsburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Müller ile 90+1. dakikada Goretzka'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Bayern Münih, 55 puana yükseldi ve 2. sıradaki Dortmund ile puan farkı 4 oldu. Üst üste 3. maçından da yenilgiyle ayrılan Augsburg ise 27 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih deplasmanda Union ile karşılaşacakken, Augsburg ise evinde Wolfsburg'u konuk edecek.

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