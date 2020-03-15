Brezilya ve Meksika liglerine koronavirüs engeli

Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, dünyaya kabus gibi çöken ve spor müsabakalarının askıya alınmasına sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Herkes için karmaşık günlerden geçiyoruz. Şu anda yaşananlar nedeniyle endişeliyiz ve bu virüsten etkilenen, ailesi ya da arkadaşları yakalanan insanların yerine kendimizi koyarak yardım etmek istiyoruz. Onlar hastanelerin ve sağlık merkezlerinin önünde mücadele veriyor. Hepsine güçlü olmaları için selamlarımı yolluyorum" dedi.