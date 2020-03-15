16 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brezilya ve Meksika liglerine koronavirüs engeli

Brezilya ve Meksika liglerine koronavirüs engeli
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.03.2020

ve 'daki karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden süresiz ertelendi.

Federasyonu (CBF), Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı.

Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ise ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edildi.

Birinci Futbol Ligi'nin (Liga MX) internet sitesinden yapılan duyuruda ise erkeklerde birinci ve ikinci, kadınlarda da birinci ligin, artan sağlık endişeleri sebebiyle askıya alındığı belirtildi.

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