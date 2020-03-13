Koronavirüs Almanya'yı da vurdu

Koronavirüs bütün dünyaya yayılmaya devam ediyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs dünyada sporu ve futbolu da adeta vurdu. Alınan kararlara göre Koronavirüs'e tedbir olarak ligler ve turnuvalar ertelendi. Liglerin durdurulması kararı peş peşe gelirken futbolseverler hangi liglerin ertelendiğini merak ediyor. Peki, hangi ligler ertelendi? Hangi liglerde maçlar seyircisiz oynanacak? İşte ertelenen ligler ve seyircisiz oynanacak ligler...