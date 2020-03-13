13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Koronavirüs Almanya'yı da vurdu

Koronavirüs Almanya'yı da vurdu
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

Bundesliga, 2 Nisan'a kadar koronavirüs nedeniyle askıya alındı. Bundesliga yönetimi, bu hafta sonunda maçların oynanacağını ve salı günü itibarıyla bu kararın aktif edileceğini açıkladı.

İtalya, İspanya ve Portekiz'in ardından koronavirüs Bundesliga'yı da vurdu.

Yapılan resmi açıklamaya göre Bundesliga'ya, 17 Mart tarihi itibariyle ara verilirken, 2 Nisan'a dek müsabakaların oynanmayacağı aktarıldı.

LA LIGA DA ASKIYA ALMIŞTI

Öte yandan İspanya'da 13 Mart tarihinde alınan kararla, La Liga 2 hafta boyunca askıya alındı. Real Madrid basketbol takımında bir oyuncuda koronavirüs çıkması nedeniyle aynı tesis paylaşan Real Madrid futbol takımı da karantina altına alındı.

Korona futbolu da vurdu! İşte ertelenen ligler... haberin devamı

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