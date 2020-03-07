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Strasbourg-PSG maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Giriş Tarihi: 07.03.2020
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1) oynanacak Strasbourg-Paris Saint-Germain(PSG) maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Ligue 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan 28. hafta mücadelesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
Paris Saint-Germain'in 68 puanla zirvede yer aldığı Fransa liginde Strasbourg 38 puanla 10. sırada bulunuyor.
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