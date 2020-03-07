07 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Strasbourg-PSG maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Strasbourg-PSG maçı da ertelendi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'nde ( Ligue 1) oynanacak -Paris Saint-Germain() maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Ligue 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan 28. hafta mücadelesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Paris Saint-Germain'in 68 puanla zirvede yer aldığı Fransa liginde 38 puanla 10. sırada bulunuyor.

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