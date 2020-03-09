Leicester City-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester, 4 maçlık galip gelememe serisine son vermek istiyor. 19. sırada bulunan Aston Villa, ise düşme hattından çıkmak için kazanmak istiyor. Peki Leicester City-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, evinde Aston Villa'yı konuk edecek. Premier Lig'in 3. sırasında bulunan Leicester City, evinde alacağı galibiyetle 7 puan önünde bulunan Manchester City'e yetişmenin planlarını yapıyor. Aston Villa ise ligde kalma umutlarını arttırmak adına King Power Stadyumu'dan gol ve ya goller arıyor.
LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak mücadele, S Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
LEICESTER SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR
Leicester City'nin bu sezonki olumlu görüntüsünde Çağlar Söyüncü önemli bir rol oynuyor. İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalesinde gördüğü 28 golle Liverpool'un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.
LEICESTER HAREKETE GEÇTİ
İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
BAYERN VE CITY'E KÖTÜ HABER!
Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Sky Sports'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı. Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...