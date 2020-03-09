Leicester City-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester, 4 maçlık galip gelememe serisine son vermek istiyor. 19. sırada bulunan Aston Villa, ise düşme hattından çıkmak için kazanmak istiyor. Peki Leicester City-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, evinde Aston Villa'yı konuk edecek. Premier Lig'in 3. sırasında bulunan Leicester City, evinde alacağı galibiyetle 7 puan önünde bulunan Manchester City'e yetişmenin planlarını yapıyor. Aston Villa ise ligde kalma umutlarını arttırmak adına King Power Stadyumu'dan gol ve ya goller arıyor.

LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayacak mücadele, S Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

LEICESTER SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Leicester City'nin bu sezonki olumlu görüntüsünde Çağlar Söyüncü önemli bir rol oynuyor. İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalesinde gördüğü 28 golle Liverpool'un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

LEICESTER HAREKETE GEÇTİ

İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

BAYERN VE CITY'E KÖTÜ HABER!

Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı. Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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