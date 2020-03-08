Juventus 2-0 Inter l MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da 26. hafta mücadelesinde Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Ev sahibi Juventus Ramsey ve Paulo Dybala'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen ve seyircisiz oynanan İtalya Serie A Ligi 26. hafta maçında Juventus, sahasında Inter'i 2-0 mağlup etti ve lidelrik koltuğuna oturdu.

İtalya Serie A Ligi 26. hafta mücadelesinde Juventus ile Inter, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Juventus'a 3 puanı getiren golleri 54. dakikada Aaron Ramsey ve 67. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

Inter'de Daniele Padelli 79. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Juventus 63 puanla ilk sırada, Inter ise 54 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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