09 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 2-0 Inter l MAÇ SONUCU

İtalya'da zirve Juventus'un
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

A'da 26. hafta mücadelesinde ile Inter karşı karşıya geldi. Ev sahibi Juventus Ramsey ve Paulo Dybala'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen ve seyircisiz oynanan A Ligi 26. hafta maçında , sahasında Inter'i 2-0 mağlup etti ve lidelrik koltuğuna oturdu.

İtalya Serie A Ligi 26. hafta mücadelesinde Juventus ile Inter, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Juventus'a 3 puanı getiren golleri 54. dakikada Aaron Ramsey ve 67. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

Inter'de Daniele Padelli 79. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Juventus 63 puanla ilk sırada, Inter ise 54 puanla üçüncü sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu isyan etti! Demek ki sağlam torpilli Ahmet Ağaoğlu isyan etti! "Demek ki sağlam torpilli"
Karaman attı Düsseldorf bir puan aldı! Karaman attı Düsseldorf bir puan aldı!
Manchester kırmızıya boyandı Manchester kırmızıya boyandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör