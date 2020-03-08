08 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Boca Juniors şampiyon oldu! Tevez Maradona'yı dudağından öptü

Boca şampiyon oldu! Tevez Maradona'yı...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2020

'nde son haftada şampiyonluğa ulaştı! Sahasında Gimnasia'yı 1-0 yenerken karşılaşmanın tek golünü 72. dakikada dünyaca ünlü yıldız atmıştı. Tevez, mücadele öncesinde Gimnasia Teknik Direktörü 'nın yanına giderek onu dudağından öptü.

'nin en büyüğü belli oldu. Son hafta 'un ezeli rakibi , 1 puan önde girmesine rağmen Atletico Tucuman deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Boca Juniors ise sahasında Gimnasia'yı 1-0 devirdi ve son hafta galibiyetiyle şampiyon olmayı başardı.

TEVEZ MARADONA'YI DUDAĞINDAN ÖPTÜ!

Tevez, maç öncesi Maradona'nın yanına giderek efsane ismin dudağından öptü. Karşılaşmayı Boca, Tevez'in attığı golle 1-0 kazanarak şampiyon oldu.

"ŞANS İÇİN ÖPTÜM"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Tevez, Maradona'yı "şans aradığı" için öptüğünü ifade etti. Bilindiği gibi Maradona, Boca Juniors'ta efsaneleşmiş bir isim. Bu şampiyonluk Arjantinli eski yıldızı oldukça sevindirdi.

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