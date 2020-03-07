07 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya Ligi: Alaves 1-1 Valencia | MAÇ SONUCU

Alaves ile Valencia puanları paylaştı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'nin 27. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü kaydederken, konuk ekibin golü 'dan geldi.

'nın 27. haftasında ile , Mendizorrotza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avrupa'ya gitme mücadelesi veren konuk takım, lign orta sıralarında yer alan rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezonki 9. beraberliğini aldı. Valencia'nın golü 34. dakikada 'dan gelirken, Alaves'in golü 73. dakikada 'den geldi.

Bu sonuça puanını 42'ye yükselten Valencia, 7. sırada kalırken, puanını 32'ye çıkaran Alaves, maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.

'nin 28. haftasında Valencia, 14 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de sahasında Levante'yi konuk edecek. Alaves ise 15 Mart Pazar günü TSİ 14.00'te deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.

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