İspanya Ligi: Alaves 1-1 Valencia | MAÇ SONUCU
İspanya Ligi'nin 27. haftasında Valencia deplasmanda Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü Edgar Mendez kaydederken, konuk ekibin golü Daniel Parejo'dan geldi.
La Liga'nın 27. haftasında Alaves ile Valencia, Mendizorrotza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avrupa'ya gitme mücadelesi veren konuk takım, lign orta sıralarında yer alan rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezonki 9. beraberliğini aldı. Valencia'nın golü 34. dakikada Daniel Parejo'dan gelirken, Alaves'in golü 73. dakikada Edgar Mendez'den geldi.
Bu sonuça puanını 42'ye yükselten Valencia, 7. sırada kalırken, puanını 32'ye çıkaran Alaves, maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.
İspanya Ligi'nin 28. haftasında Valencia, 14 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de sahasında Levante'yi konuk edecek. Alaves ise 15 Mart Pazar günü TSİ 14.00'te deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.
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