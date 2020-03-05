Ömer Toprak sezonu kapattı

Almanya DFB Kupası çeyrek final maçında Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen, Eintracht Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmada sakatlık geçiren ve sahayı sedyeyle terkeden Ömer Toprak'ın fibula kemiğininin kırıldığı ve sezonu kapattığı öğrenildi.

Almanya Kupası çeyrek final maçında Werder Bremen deplasmanda Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Werder Bremen'in Türk stoperi Ömer Toprak aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.

Eintracht Frankfurt maç sonrasında Ömer Toprak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Ömer Toprak, umarız çabuk iyileşirsin" ifadeleri kullanıldı.

SEZONU KAPATTI

Öte yandan Ömer Toprak'ın son durumuyla ilgili Werder Bremen kulübünden açıklama geldi. Alman kulübünün teknik direktörü Florian Kohfeldt, tecrübeli stoperin fibula kemiğinin kırıldığını açıkladı.





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