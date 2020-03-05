05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Ömer Toprak sezonu kapattı

Ömer Toprak sezonu kapattı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Almanya DFB Kupası maçında ile Werder Bremen, Eintracht Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmada sakatlık geçiren ve sahayı sedyeyle terkeden 'ın fibula kemiğininin kırıldığı ve sezonu kapattığı öğrenildi.

maçında Werder Bremen deplasmanda 'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Werder Bremen'in Türk stoperi aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.

Eintracht Frankfurt maç sonrasında Ömer Toprak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Ömer Toprak, umarız çabuk iyileşirsin" ifadeleri kullanıldı.

SEZONU KAPATTI

Öte yandan Ömer Toprak'ın son durumuyla ilgili Werder Bremen kulübünden açıklama geldi. Alman kulübünün teknik direktörü Florian Kohfeldt, tecrübeli stoperin fibula kemiğinin kırıldığını açıkladı.


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