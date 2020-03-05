05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Emekli olan Tim Howard futbola döndü

Emekli olmuştu! Futbola geri döndü...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Bir dönem ile Everton formaları giyen ve 5 ay önce emekli olan ABD'li kaleci , Amerikan İkinci Ligi (USL) takımlarından Memphis 901'de futbola döndü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki kalecinin ayrıca kulüpte sportif direktör olduğu belirtildi.

Kulüpte hissesi de bulunan yaptığı açıklamada, "Ekim ayında emekli olduğumdan beri futbola olan bağlılığım arttı. Kazanma duygusu beni devam etmeye itti. oynamayı ve mücadele etmeyi çok seviyorum, bu bana ikisini de yapma fırsatı veriyor." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli file bekçisi, ve Everton formalarını toplamda 491 kez giymişti.

2016 yılında Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Colorado Rapids'e transfer olan Howard, Ekim 2019'da emekli olmuştu.

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