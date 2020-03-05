06 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Derby County 0-3 Manchester United | Maç sonucu

Kırmızı Şeytanlar zorlanmadan çeyrek finalde
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2020

() 5. Tur maçında , deplasmanda konuğu olduğu 'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. 'ın çeyrek finaldeki rakibi Tottenham'ı eleyen .

mücadelesinde ile , Pride Park'ta karşı karşıya geldi.

'ın 3-0 kazandığı karşılaşmada gol perdesini 33. dakikada açarken 41. ve 70. dakikalarda Ighalo'nun attığı goller maçın skorunu belirledi: 3-0.

Manchester United'ın devre arası transferi Odion Ighalo böylelikle takımıyla çıkıtığı 6. maçında 3 gole ulaşmış oldu.

FA Cup'ta Manchester United'ın rakibi ise Tottenham'ı eleyen oldu.

İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde diğer eşleşmeler ise şöyle:

Sheffield United - Arsenal
-
Leicester City -

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