Derby County 0-3 Manchester United | Maç sonucu

İngiltere Federasyon Kupası FA Cup mücadelesinde Derby County ile Manchester United, Pride Park'ta karşı karşıya geldi.

Kırmızı Şeytanlar'ın 3-0 kazandığı karşılaşmada gol perdesini 33. dakikada Luke Shaw açarken 41. ve 70. dakikalarda Ighalo'nun attığı goller maçın skorunu belirledi: 3-0.

Manchester United'ın devre arası transferi Odion Ighalo böylelikle takımıyla çıkıtığı 6. maçında 3 gole ulaşmış oldu.

FA Cup'ta Manchester United'ın rakibi ise Tottenham'ı eleyen Norwich City oldu.

İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde diğer eşleşmeler ise şöyle:

Sheffield United - Arsenal

Newcastle United - Manchester City

Leicester City - Chelsea





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