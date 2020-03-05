Derby County 0-3 Manchester United | Maç sonucu
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. Tur maçında Manchester United, deplasmanda konuğu olduğu Derby County'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın çeyrek finaldeki rakibi Tottenham'ı eleyen Norwich City.
İngiltere Federasyon Kupası FA Cup mücadelesinde Derby County ile Manchester United, Pride Park'ta karşı karşıya geldi.
Kırmızı Şeytanlar'ın 3-0 kazandığı karşılaşmada gol perdesini 33. dakikada Luke Shaw açarken 41. ve 70. dakikalarda Ighalo'nun attığı goller maçın skorunu belirledi: 3-0.
Manchester United'ın devre arası transferi Odion Ighalo böylelikle takımıyla çıkıtığı 6. maçında 3 gole ulaşmış oldu.
FA Cup'ta Manchester United'ın rakibi ise Tottenham'ı eleyen Norwich City oldu.
İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde diğer eşleşmeler ise şöyle:
Sheffield United - Arsenal
Newcastle United - Manchester City
Leicester City - Chelsea
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