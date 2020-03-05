Feyenoord 7-1 NAC Breda | Maç sonucu

Hollanda Kupası yarı final maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Hollanda 2. Lig takımlaından NAC Breda'yı 7-1'lik farklı skorla yendi. Feyenoord, bu sonucun ardından adını Hollanda Kupası'nda finale yazdırdı ve Ajax'ı 2-0'lık skorla eleyen Ultrecht'in rakibi oldu.

Hollanda KNVB Kupası yarı finalinde Feyenoord, TSİ 22.45'te başlayan ve De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçta NAC Breda'yı konuk etti. Feyenoord rakibini 7-1'lik farklı skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Feyenoord'a finali getiren golleri Marcos Senesi, Steven Berghuis (3), Ridgeciano Haps ve Luciano Narsingh kaydetti.

OĞUZHAN İKİNCİ YARI OYUNA GİRDİ

Feyenoord'da sakatlığını atlatan milli oyuncu Oğuzhan Özyakup yedek kulübesinde başladığı maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve 45 dakika sahada kaldı.







FİNALİN ADI BELLİ OLDU!

Hollanda Kupası'nda bu karşılaşma ile finalin adı da belli oldu. Feyenoord, 7-1'lik galibiyetle Ajax'ı 2-0 deviren Ultrecht'in rakibi oldu.

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