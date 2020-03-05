06 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Feyenoord 7-1 NAC Breda | Maç sonucu

Hollanda Kupası'nda finalin adı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2020

yarı final maçında sahasında konuk ettiği Hollanda 2. Lig takımlaından 'yı 7-1'lik farklı skorla yendi. Feyenoord, bu sonucun ardından adını Hollanda Kupası'nda finale yazdırdı ve Ajax'ı 2-0'lık skorla eleyen Ultrecht'in rakibi oldu.

Hollanda KNVB Kupası yarı finalinde , TSİ 22.45'te başlayan ve De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçta 'yı konuk etti. Feyenoord rakibini 7-1'lik farklı skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Feyenoord'a finali getiren golleri Marcos Senesi, Steven Berghuis (3), Ridgeciano Haps ve Luciano Narsingh kaydetti.

OĞUZHAN İKİNCİ YARI OYUNA GİRDİ

Feyenoord'da sakatlığını atlatan milli oyuncu yedek kulübesinde başladığı maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve 45 dakika sahada kaldı.



FİNALİN ADI BELLİ OLDU!

'nda bu karşılaşma ile finalin adı da belli oldu. Feyenoord, 7-1'lik galibiyetle Ajax'ı 2-0 deviren Ultrecht'in rakibi oldu.

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