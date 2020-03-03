03 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari'de Maran dönemi sona erdi

Cagliari'de Maran dönemi sona erdi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.03.2020

(Serie A) ekibi Cagliari'de Rolando Maran'ın görevine son verildi.

Cagliari Kulübü, 56 yaşındaki İtalyan Maran ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyeri boyunca ülkesinde Brescia, Bari, Catania, Chievo gibi takımları çalıştıran Maran, 2018'de Cagliari'nin başına geçmişti.

Maran yönetiminde Serie A'da son 11 maçını kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sırada yer aldı.

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