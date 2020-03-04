04 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fernando sezonu kapattı

Fernando sezonu kapattı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Sezon başında Sevilla'ya satılan Reges'ten kötü haber geldi. Bu sezon 28 maçta forma giyip takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı yıldız son oynanan Osasuna maçının 15. dakikasında sakatlanmıştı. Sevilla hocası Lopetegui, Fernando'nun sezonu kapattığını açıkladı.

Sezon başında Sevilla'ya satılan Reges'ten kötü haber geldi. Bu sezon 28 maçta forma giyip takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı yıldız son oynanan Osasuna maçının 15. dakikasında sakatlanmıştı. Sevilla hocası Lopetegui, Fernando'nun sezonu kapattığını açıkladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Kaan ve Kenan'ın takımı 4. Lig ekibine elendi Kaan ve Kenan'ın takımı 4. Lig ekibine elendi
Bayern Schalke'yi tek golle eledi Bayern Schalke'yi tek golle eledi
West Bromwich'i eleyen Newcastle çeyrek finalde West Bromwich'i eleyen Newcastle çeyrek finalde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör