05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020

, ’in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK 'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile takımdan ayrı koşu yapan katılmadı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Everton'dan Cenk Tosun açıklaması Everton'dan Cenk Tosun açıklaması
Lee Grant'in sözleşmesi uzatıldı Lee Grant'in sözleşmesi uzatıldı
Premier Lig'de alarm! Koronavirüs... Premier Lig'de alarm! Koronavirüs...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör