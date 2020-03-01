01 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig 1-1 Bayer Leverkusen | MAÇ ÖZETİ İZLE

Leipzig zirve yarışında yara aldı | ÖZET İZLE
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

Bundesliga'nın 24'üncü haftasında evinde 'i konuk etti. Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Leipzig'in golü Patrik Schick'ten, Bayer Leverkusen'in golü ise 'den geldi.

'nın 24. haftasında RB ile , Arena'da kozlarını paylaştı.

Bayer Leverkusen'in golünü 29. dakikada kaydederken, Leipzig eşitliği 3 dakika sonra Patrick Schick'in ayağından yakaladı.

LEIPZIG'DEN KRİTİK PUAN KAYBI

Bundesliga'nın 2. sırasındaki RB Leipzig bu sonuçla 49 puana ulaşırken, Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Leverkusen 44 puana yükseldi ve 5. sırada kaldı.

RB Leipzig, Bundesliga'nın 25. haftasında Wolfsburg'a konuk olacak. Bayer Leverkusen ise 25. haftada 'u konuk edecek.

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