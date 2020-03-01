RB Leipzig 1-1 Bayer Leverkusen | MAÇ ÖZETİ İZLE
Bundesliga'nın 24'üncü haftasında Leipzig evinde Bayer Leverkusen'i konuk etti. Red Bull Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Leipzig'in golü Patrik Schick'ten, Bayer Leverkusen'in golü ise Leon Bailey'den geldi.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında RB Leipzig ile Bayer Leverkusen, Red Bull Arena'da kozlarını paylaştı.
Bayer Leverkusen'in golünü 29. dakikada Leon Bailey kaydederken, Leipzig eşitliği 3 dakika sonra Patrick Schick'in ayağından yakaladı.
LEIPZIG'DEN KRİTİK PUAN KAYBI
Bundesliga'nın 2. sırasındaki RB Leipzig bu sonuçla 49 puana ulaşırken, Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Leverkusen 44 puana yükseldi ve 5. sırada kaldı.
RB Leipzig, Bundesliga'nın 25. haftasında Wolfsburg'a konuk olacak. Bayer Leverkusen ise 25. haftada Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
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