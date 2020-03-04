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Almanya DFB Kupası: Eintrach Frankfurt 2-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 05.03.2020
Almanya DFB Kupası çeyrek final maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Werder Bremen'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ev sahibi takımın gollerini 45. dakikada Andre Silva (p) ve 60. dakikada Daichi Kamada kaydetti.
Almanya DFB Kupası çeyrek finalinde Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Commerzbank Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Eintracht, 2-0'lık skorla kazandı.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Andre Silva ve 60. dakikada Daichi Kamada kaydetti.
Frankfurt, bu sonuçla birlikte adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.
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