05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Neymar transferi için harekete geçti

Barcelona Neymar transferi için harekete geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Transferde yanlış hamleler yapan Katalan ekibinde Messi, yönetime baskı yapıyor. İspanyol basını, Arjintinli yıldızın ’de forma giyen ’ın alınması için ısrarcı davrandığı belirtiliyor

formasını 4 sezon giydikten sonra 2017-18 öncesi 'nin yolunu tutan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Sambacı'nın gelecek sezondan itibaren tekrar Barça forması giyeceğini ileri sürdü. Son iki sezondur transferde yanlış hamleler yapan Katalan ekibinde 'nin yönetime Neymar'ın alınması konusunda baskı yaptığı öğrenildi. Arjantinli'nin bu talebinden sonra düğmeye bastığı belirtilen Barcelona'nın Fransız ekibiyle temasa geçtiği de ifade edildi.

PSG O PARAYI İSTİYOR

222 milyon euro serbest kalma bedeliyle Neymar'ı kadrosuna katan PSG'nin para dışında hiçbir teklifi kabul etmediği kaydedildi. Bu konuda Katalan ekibine tavrını net bir şekilde koyan Fransız temsilcisinin tüm takas tekliflerine olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. İspanyol medyası da PSG'nin Neymar için kasasından çıkardığı 222 milyon euro bedelin ödenmesi halinde satışına izin vereceğini yazdı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 20 resmi maçta oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı, 16 kez rakip fileleri havalandırdı. 8 de asist yaptı.

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