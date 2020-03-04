05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda Kupası: Utrecht 2-0 Ajax | MAÇ SONUCU

Ajax kupada Utrecht'e elendi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020

Hollanda Kupası yarı final maçında Ajax, deplasmanda Utrecht'e 2-0 mağlup olarak kupadan elendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Van de Streek ve 65. dakikada penaltıdan Simon Gustafson kaydetti.

Hollanda Kupası yarı final maçında Utrecht, sahasında Ajax'ı konuk etti. Ev sahibi ekip güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Utrecht'e galibiyeti getiren golleri 33'te Van de Streek ile 65'te penaltıdan Simon Gustafson kaydetti.

Konuk ekip Ajax'ta Galatasaray'dan kiralanan forma giymedi.

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