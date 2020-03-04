04 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli-Inter maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Napoli-Inter maçı da ertelendi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

'da hızlı şekilde yayılmaya başlayan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yarın TSİ 22.45'te ile Inter arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final rövanş maçı ileri bir tarihe ertelendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi Birliği'nin (Serie A) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

Kupası'nda yarın akşam TSİ 22.45'te 'deki San Paolo Stadyumu'nda oynanması planlanan Napoli - Inter karşılaşmasının ülkede hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Napoli, Inter'in evi San Siro'da oynanan kupa yarı finali ilk müsabakasında sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

İtalya'da bu akşam TSİ 22.45'te oynanması gereken ile arasındaki İtalya Kupası yarı final rövanş maçı da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Dev karşılaşmaya koronavirüs engeli haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dev karşılaşmaya koronavirüs engeli Dev karşılaşmaya koronavirüs engeli
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'koronavirüs' alarmı! Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'koronavirüs' alarmı!
Kaan ve Kenan'ın takımı 4. Lig ekibine elendi Kaan ve Kenan'ın takımı 4. Lig ekibine elendi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör