Napoli-Inter maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya'da hızlı şekilde yayılmaya başlayan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede spor müsabakaları ertelenmeye devam ediyor. Son olarak bu akşam Juventus ile Milan arasında oynanması gereken İtalya Kupası yarı final rövanş maçı da salgın sebebiyle ertelendi.