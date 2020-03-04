04 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke resmen açıkladı! Ozan Kabak'tan kötü haber

Schalke duyurdu: Ozan Kabak'tan kötü haber!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020

takımlarından 04'te forma giyen milli futbolcumuz 'tan haberi... Schalke'nin Köln ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcunun 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklandı.

04, milli oyuncumuz 'ın 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Schalke'den yapılan açıklamada, "Şans an, kötü haber! Ozan'ın leğen kemiğinin üstündeki 2, 3, ve 4. omurunda çatlak var. Köln ile oynadığımız maçta sakatlanan 'ın tedavi süreci 9-12 hafta arası sürecek" denildi.

Sahalardan 2-3 ay uzak kalacak olan Ozan Kabak, A Milli Takımımızın kadrosunda olacak ancak Ozan'ın EURO 2020 maçlarına kadar hangi seviyede hazır olup olmayacağı büyük bir merak konusu.

A Milli Takımımızda Merih Demiral'ın sezonu kapatmasının ardından Cenk Tosun'un da sakatlığı sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

A Milli Takımımız'ın fikstürü belli oldu! haberin devamı

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