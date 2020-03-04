Schalke resmen açıkladı! Ozan Kabak'tan kötü haber
Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'tan son dakika haberi... Schalke'nin Köln ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcunun 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklandı.
Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Schalke'den yapılan açıklamada, "Şans an, kötü haber! Ozan'ın leğen kemiğinin üstündeki 2, 3, ve 4. omurunda çatlak var. Köln ile oynadığımız maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavi süreci 9-12 hafta arası sürecek" denildi.
Sahalardan 2-3 ay uzak kalacak olan Ozan Kabak, A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda olacak ancak Ozan'ın EURO 2020 maçlarına kadar hangi seviyede hazır olup olmayacağı büyük bir merak konusu.
A Milli Takımımızda Merih Demiral'ın sezonu kapatmasının ardından Cenk Tosun'un da sakatlığı sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
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