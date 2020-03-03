Almanya DFB Kupası: FC Saarbrücken 1-1 Fortuna Düsseldorf (Penaltılar: 7-6) | MAÇ SONUCU
Almanya DFB Kupası çeyrek final maçında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, Almanya 4. Lig ekiplerinden FC Saarbrücken'e normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten mücadelede penaltılar sonucu 7-6 mağlup olarak kupadan elendi.
Almanya DFB Kupası çeyrek final maçında Fortuna Düsseldorf ile FC Saarbrücken, Hermann-Neuberger Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Kaan Ayhan ile Kenan Karaman ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Zanka'nın formasını giydiği Bundesliga ekibi, Almanya 4. Lig'de mücadele eden rakibine penaltılar sonucu mağlup olarak kupadan elendi.
Ev sahibi takımın golü 31. dakikada Tobias Janicke'den gelirken, konuk takımın golünü 90. dakikada Zanka kaydetti. Öte yandan Düsseldorf'ta Rouwen Hennings, 83. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Fortuna Düsseldorf'ta Kaan Ayhan ve Zanka, ilk 11'de başladıkları mücadelede 120 dakika sahada kalırken, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kenan Karaman, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
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