04 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya DFB Kupası: FC Saarbrücken 1-1 Fortuna Düsseldorf (Penaltılar: 7-6) | MAÇ SONUCU

Kaan ve Kenan'ın takımı 4. Lig ekibine elendi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020

DFB Kupası maçında Bundesliga ekiplerinden , Almanya 4. Lig ekiplerinden FC Saarbrücken'e normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten mücadelede penaltılar sonucu 7-6 mağlup olarak kupadan elendi.

DFB Kupası maçında ile FC Saarbrücken, Hermann-Neuberger Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular ile ve ara transfer döneminde 'den kiralanan Zanka'nın formasını giydiği Bundesliga ekibi, Almanya 4. Lig'de mücadele eden rakibine penaltılar sonucu mağlup olarak kupadan elendi.

Ev sahibi takımın golü 31. dakikada Tobias Janicke'den gelirken, konuk takımın golünü 90. dakikada Zanka kaydetti. Öte yandan Düsseldorf'ta Rouwen Hennings, 83. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Fortuna Düsseldorf'ta Kaan Ayhan ve Zanka, ilk 11'de başladıkları mücadelede 120 dakika sahada kalırken, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kenan Karaman, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

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