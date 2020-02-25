25 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya'da Türk spor kulübüne ırkçı saldırı!

Almanya'da Türk spor kulübüne ırkçı saldırı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.02.2020

'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlendi.

'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.

Kulüp Başkanı Cihan Sarıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Wesel Anadolu Spor kulübüne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiç bir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, Almanya'da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum" ifadelerini kullandı.

Polis, saldırganları arıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Futbol dünyasına girmeye hazırlanıyor! Tam 100 milyon Euro... Futbol dünyasına girmeye hazırlanıyor! Tam 100 milyon Euro...
Koronavirüs İtalya'yı da vurdu! 6 maç... Koronavirüs İtalya'yı da vurdu! 6 maç...
Gol düellosunda kazanan Liverpool Gol düellosunda kazanan Liverpool
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör