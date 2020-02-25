Almanya'da Türk spor kulübüne ırkçı saldırı!
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ırkçı saldırı düzenlendi.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ırkçı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.
Kulüp Başkanı Cihan Sarıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Wesel Anadolu Spor kulübüne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiç bir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, Almanya'da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum" ifadelerini kullandı.
Polis, saldırganları arıyor.
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