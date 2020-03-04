İtalya'da futbola koronavirüs önlemi! Maçlar seyircisiz oynanacak
İtalya'da koronavirüs nedeniyle Serie A'da maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. İtalya'da binlerce kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs nedeniyle Serie A'da tribünler boş kalacak. İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Serie A'da oynanacak maçlar 3 Nisan 2020 tarihine kadar seyircisiz olarak oynanacak.
İtalya'da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, futbol maçlarının ertelenmesine neden olmuştu.
İtalya Kupası'nda oynanması planlanan Napoli-İnter ve Juventus Milan maçlar koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Bu kez koronavirüsle ilgili flaş bir karar daha alındı. İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle tüm maçların 3 Nisan 2020'ye kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.
TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ
İtalya hükümeti, kapalı alanda insanların buluştuğu etkinliklerin iptaline karar verdi. Tiyatro, sinema, spor etkinlikleri vb. etkinliklerde durdurulma kararı ay sonuna kadar devam edecek.
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