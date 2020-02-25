25 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya Bundesliga 23. hafta maç özetleri

Yok böyle bir gol! 70 metre koştu ve...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.02.2020

Almanya Bundesliga'da 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Bayern Münih, lig sonuncusu Paderborn karşısında zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi. Şampiyonluk mücadelesi veren özellikle Bayern Münih, RB Leipzig ve Borussia Dortmund haftayı kayıpsız kapattı. Almanya Bundesliga'nın 23. hafta karşılaşmalarının özetlerini, muhteşem kurtarışlarını ve en güzel golleri haberimizde bulabilirsiniz.

Bundesliga'da 23. hafta maçları geride kalırken, futbolseverler nefes kesen karşılaşmalara tanık oldu. Lider Bayern Münih, ligin son sırasında yer alan Paderborn'u son dakikalarda yıkmayı başarırken, 2. sırada bulunan RB Leipzig, deplasmanından 5 gollü galibiyetle döndü. Öte yandan Borussia Dortmund, zorlu Werder Bremen deplasmanından 3 puan almayı bildi...

BAYERN MUNIH 3-2 PADERBORN | ÖZET İZLE

WERDER BREMEN 0-2 BORUSSIA DORTMUND | ÖZET İZLE

SCHALKE 04 0-5 RB LEIPZIG | ÖZET İZLE

BAYER LEVERKUSEN 2-0 AUGSBURG | ÖZET İZLE

WOLFSBURG 4-0 MAINZ 05 | ÖZET İZLE

HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ!

HAFTANIN OYUNCUSU - LEWANDOWSKI

BUNDESLIGA'NIN 23. HAFTASINA DAMGA VURAN KURTARIŞLAR

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