Almanya Bundesliga 23. hafta maç özetleri
Almanya Bundesliga'da 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Bayern Münih, lig sonuncusu Paderborn karşısında zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi. Şampiyonluk mücadelesi veren özellikle Bayern Münih, RB Leipzig ve Borussia Dortmund haftayı kayıpsız kapattı. Almanya Bundesliga'nın 23. hafta karşılaşmalarının özetlerini, muhteşem kurtarışlarını ve en güzel golleri haberimizde bulabilirsiniz.
Bundesliga'da 23. hafta maçları geride kalırken, futbolseverler nefes kesen karşılaşmalara tanık oldu. Lider Bayern Münih, ligin son sırasında yer alan Paderborn'u son dakikalarda yıkmayı başarırken, 2. sırada bulunan RB Leipzig, Schalke deplasmanından 5 gollü galibiyetle döndü. Öte yandan Borussia Dortmund, zorlu Werder Bremen deplasmanından 3 puan almayı bildi...
BAYERN MUNIH 3-2 PADERBORN | ÖZET İZLE
WERDER BREMEN 0-2 BORUSSIA DORTMUND | ÖZET İZLE
SCHALKE 04 0-5 RB LEIPZIG | ÖZET İZLE
BAYER LEVERKUSEN 2-0 AUGSBURG | ÖZET İZLE
WOLFSBURG 4-0 MAINZ 05 | ÖZET İZLE
HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ!
HAFTANIN OYUNCUSU - LEWANDOWSKI
BUNDESLIGA'NIN 23. HAFTASINA DAMGA VURAN KURTARIŞLAR
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