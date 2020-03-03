FA Cup: Chelsea 2-0 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Federasyonu Kupası 5. tur maçında Chelsea, sajasında Liverpool'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibe takıma galibiyeti getiren goller Willian ve Ross Barkley'den geldi.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. Tur maçında Chelsea ile Liverpool, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Londra ekibi, güçlü rakibini 13. dakikada Willian ve 64. dakikada Ross Barkley'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Bu sezon Jürgen Klopp yönetiminde Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Liverpool, geçtiğimiz hafta Watford'a 3-0 yenilmesinin ardından Chelsea'ye de mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.





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