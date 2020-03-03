04 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

FA Cup: Chelsea 2-0 Liverpool | MAÇ SONUCU

Liverpool'a kupada büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

İngiltere Federasyonu Kupası 5. tur maçında , sajasında 'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibe takıma galibiyeti getiren goller Willian ve 'den geldi.

() 5. Tur maçında ile , Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. ekibi, güçlü rakibini 13. dakikada Willian ve 64. dakikada 'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Bu sezon Jürgen Klopp yönetiminde 'de şampiyonluğa koşan Liverpool, geçtiğimiz hafta Watford'a 3-0 yenilmesinin ardından Chelsea'ye de mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.


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