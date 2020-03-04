Fransa Kupası: Olimpik Lyon 1-5 Paris Saint-Germain | MAÇ SONUCU
14, 70 ve 90+2. dakikalarda Kylian Mbappe, 64. dakikada Neymar (p) ve 81. dakikada Pablo Sarabia'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 11. dakikada Martin Terrier kaydederken, Fernando Marçal, 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Fransa Kupası yarı final maçında Lyon ile PSG karşı karşıya geldi. Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan PSG, rakibini deplasmanda 5-1 mağlup ederek final biletini aldı.
PSG bu sonuçla tarihinde 18. kez Fransa Kupası'nda final oynamaya hak kazandı.
11'de Terrier'in golüyle yenik duruma düşen PSG daha sonraki bölümde rakibine gol yağdırırken, 3 gol atan Kylian Mbappe maçın yıldızı oldu.
Karşılaşma 1-1 devam ederken Lyon'un sol beki Marçal ikinci sarıda kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Fransa Kupası yarı final maçında PSG, deplasmanda Olimpik Lyon'u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri
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