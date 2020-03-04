05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa Kupası: Olimpik Lyon 1-5 Paris Saint-Germain | MAÇ SONUCU

PSG gol şovla finale yükseldi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

14, 70 ve 90+2. dakikalarda , 64. dakikada (p) ve 81. dakikada Pablo Sarabia'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 11. dakikada Martin Terrier kaydederken, Fernando , 61. dakikada görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fransa Kupası yarı final maçında Lyon ile karşı karşıya geldi. Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan PSG, rakibini deplasmanda 5-1 mağlup ederek final biletini aldı.

PSG bu sonuçla tarihinde 18. kez Fransa Kupası'nda final oynamaya hak kazandı.

11'de Terrier'in golüyle yenik duruma düşen PSG daha sonraki bölümde rakibine gol yağdırırken, 3 gol atan maçın yıldızı oldu.

Karşılaşma 1-1 devam ederken Lyon'un sol beki ikinci sarıda gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fransa Kupası yarı final maçında PSG, deplasmanda Lyon'u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri

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