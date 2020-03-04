05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya DFB Kupası: Bayer Leverkusen 3-1 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Bayer Leverkusen ikinci yarıda açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

DFB Kupası çeyrek final maçında , Union 'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Leverkusen'e turu getiren goller Bellarbi, Aranguiz ve Diaby'den geldi.

DFB Kupası'nda ile Union , BayArena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 72. dakikada Karim Bellarabi, 86. dakikada Charles Aranguiz ve 90+1. dakikada Moussa Diaby'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Berlin ekibinin tek golünü ise 39. dakikada Marcus Ingvartsen kaydetti.


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