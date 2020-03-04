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Almanya DFB Kupası: Bayer Leverkusen 3-1 Union Berlin | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 05.03.2020
Almanya DFB Kupası çeyrek final maçında Bayer Leverkusen, Union Berlin'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Leverkusen'e turu getiren goller Bellarbi, Aranguiz ve Diaby'den geldi.
Almanya DFB Kupası'nda Bayer Leverkusen ile Union Berlin, BayArena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 72. dakikada Karim Bellarabi, 86. dakikada Charles Aranguiz ve 90+1. dakikada Moussa Diaby'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Berlin ekibinin tek golünü ise 39. dakikada Marcus Ingvartsen kaydetti.
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