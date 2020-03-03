04 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

FA Cup: West Bromwich 2-3 Newcastle United | MAÇ SONUCU

West Bromwich'i eleyen Newcastle çeyrek finalde
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

5. tur maçında , deplasmanda Championship ekiplerinden Albion'ı Almiron (2) ve Lazaro'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi takımın Phillips ve Zohore ile bulduğu goller galibiyet için yeterli olmadı.

() 5. tur mücadelesinde ile , The Hawthorns'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 33 ve 45+1. dakikalarda Miguel Almiron ve 47. dakikada Valentino Lazaro'nun attığı gollerle 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi takımın golleri ise 74. dakikada Matt Phillips ve 90+3. dakikada Kenneth Zohore'den geldi.


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