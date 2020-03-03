FA Cup: West Bromwich 2-3 Newcastle United | MAÇ SONUCU

İngiltere Federasyon Kupası 5. tur maçında Newcastle United, deplasmanda Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'ı Almiron (2) ve Lazaro'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi takımın Phillips ve Zohore ile bulduğu goller galibiyet için yeterli olmadı.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. tur mücadelesinde West Bromwich ile Newcastle United, The Hawthorns'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 33 ve 45+1. dakikalarda Miguel Almiron ve 47. dakikada Valentino Lazaro'nun attığı gollerle 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi takımın golleri ise 74. dakikada Matt Phillips ve 90+3. dakikada Kenneth Zohore'den geldi.





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