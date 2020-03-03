03 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City Yan Couto'yu transfer etti

Manchester City Yan Couto'yu transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.03.2020

ekibi , 'nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu 'yu kadrosuna kattı. İngiliz devi, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Couto, 18 yaşına gireceği haziran ayından itibaren kadrosuna dahil olabilecek.

Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya Milli Takımı ile 17 Yaş Altı 'nda şampiyonluk yaşamıştı.




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