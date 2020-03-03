03 Mart 2020, Salı
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Manchester City Yan Couto'yu transfer etti
Giriş Tarihi: 03.03.2020
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Brezilya'nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu Yan Couto'yu kadrosuna kattı. İngiliz devi, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Couto, 18 yaşına gireceği haziran ayından itibaren Manchester City kadrosuna dahil olabilecek.
Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya Milli Takımı ile FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.
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