01 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 1-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

Guardiola kupa alışkanlığını bozmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

finalinde ile , 'nda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi 2-1 kazanan Manchester City, üst üste 3. sezon kupayı müzesine götürdü.

İngiltere'nin başkenti 'daki efsane 'nda oynanan kupa finalinde ile karşılaştı.

Manchester City, 20. dakikada Arjantinli futbolcu Sergio Agüero ve 30. dakikada İspanyol oyuncu Rodri'nin golleriyle 2-1 galip gelerek kupayı üst üste 3. kez kazandı. Aston Villa'nın golünü, 41. dakikada Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta kaydetti.

Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.

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