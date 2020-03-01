01 Mart 2020, Pazar
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Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.
Aston Villa 1-2 Manchester City | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020
İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Aston Villa, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi 2-1 kazanan Manchester City, üst üste 3. sezon kupayı müzesine götürdü.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki efsane Wembley Stadı'nda oynanan kupa finalinde Aston Villa ile Manchester City karşılaştı.
Manchester City, 20. dakikada Arjantinli futbolcu Sergio Agüero ve 30. dakikada İspanyol oyuncu Rodri'nin golleriyle 2-1 galip gelerek kupayı üst üste 3. kez kazandı. Aston Villa'nın golünü, 41. dakikada Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta kaydetti.
Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.
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