Serie A: Cagliari 3-4 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Ligi Serie A'nın 26. haftasında Roma deplasmanda Cagliari'yi 4-3 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren goller Kalinic (2), Kluivert ve Mkhitaryan kaydederken, ev sahibi ekibin golleri Pedro (2) ve Pereiro'dan geldi.

Serie A'nın 26. haftasında Cagliari ile Roma, Sardegna Arena'da karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği konuk takım, rakibini deplasmanda 29 ve 41. dakikalarda Nikola Kalinic, 64. dakikada Justin Kluivert ve 51. dakikada Henrih Mkhitaryan'ın attığı gollerle 4-3 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Ev sahibi Cagliari'nin golleri ise 28. ile 89. dakikalarda Joao Pedro ve 75. dakikada Gaston Pereiro'dan geldi.

CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE

Milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelede 76 dakika sahada kalırken, maça yedek kulübesinde başlayan Mert Çetin süre almadı.

Bu sonuçla puanını 45'e yükselten Roma, 5. sıradaki yerini korurken, bu sezonki 9. mağlubiyetini alan Cagliari, 11. sırada kaldı.

İtalya Ligi'nin 27. haftasında Roma, 8 Mart Pazar günü TSİ 22.45'te sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak. Cagliari ise 7 Mart Cumartesi günü TSİ 22.45'te deplasmanda SPAL ile karşılaşacak.





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