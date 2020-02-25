Futbol dünyasına girmeye hazırlanıyor! Tam 100 milyon Euro...
Dünyaca ünlü ABD'li aktör George Clooney, futbol dünyasına girmeye hazırlanıyor. Clooney, İspanyol kulübüne talip oldu...
58 yaşındaki aktör George Clooney, İspanyol ekibi Malaga'yı satın almak istediği belirtildi.
İspanyol basınının, Clooney'in şirketinin hissedarı Antonio Aguilera'ya dayandırdığı habere göre; görüşmeler devam ediyor.
MALAGA'YA KATARLI BAŞKAN YARAMADI
2010 yılında Malaga'yı satın alan Abdullah Al-Thani, o dönemde yüksek bütçeler harcamıştı. Al-Thani'nin adı geçtiğimiz hafta İspanyol Bölgesel Mahkemesi'nin verdiği kararla kulübün fonlarını zimmetine geçirme suçundan başkanlığı 6 aylığına düşürülmesiyle gündeme gelmişti.
Kulüp, 2018 yılında yaşadığı maddi krizden dolayı La Liga'dan düşmüştü. Öte yandan Malaga Kulübü için 100 milyon Euro istendiği de basına yansıdı.
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