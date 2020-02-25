25 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Futbol dünyasına girmeye hazırlanıyor! Tam 100 milyon Euro...

Futbol dünyasına girmeye hazırlanıyor! Tam 100 milyon Euro...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

Dünyaca ünlü ABD'li aktör , dünyasına girmeye hazırlanıyor. Clooney, İspanyol kulübüne talip oldu...

58 yaşındaki aktör , İspanyol ekibi 'yı satın almak istediği belirtildi.

İspanyol basınının, Clooney'in şirketinin hissedarı Antonio Aguilera'ya dayandırdığı habere göre; görüşmeler devam ediyor.

MALAGA'YA KATARLI BAŞKAN YARAMADI

2010 yılında Malaga'yı satın alan Abdullah Al-Thani, o dönemde yüksek bütçeler harcamıştı. Al-Thani'nin adı geçtiğimiz hafta İspanyol Bölgesel Mahkemesi'nin verdiği kararla kulübün fonlarını zimmetine geçirme suçundan başkanlığı 6 aylığına düşürülmesiyle gündeme gelmişti.

Kulüp, 2018 yılında yaşadığı maddi krizden dolayı 'dan düşmüştü. Öte yandan Malaga Kulübü için 100 milyon Euro istendiği de basına yansıdı.

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