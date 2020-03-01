01 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla 3-2 Osasuna l MAÇ SONUCU

Sevilla uzatmalarda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.03.2020

İspanya 'da 26. hafta karşılaşmasında , Osasuna'yı konuk etti. Ev sahibi Sevilla, Osasuna'yı Youssef En-Nesyri'nin uzatmalarda attığı golle 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

İspanya 'da 26. hafta karşılaşmasında , Osasuna'yı konuk etti.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Youssef En Nesyri'nin 90+3. dakikada attığı golle Sevilla'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi Sevilla'nın gollerini 13. ve 90+3. dakikalarda Youssef En Nesyri ve 45+1. dakikada Lucas Ocampos kaydetti. İkinci yarıda geri dönen ancak son dakikadaki gole engel olamayan Osasuna'nın gollerini ise 64. dakikada Aridane ve 74. dakikada Roberto Torres attı.

Osasuna'da Sergio Herrera 54. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Sevilla, puanını 46'ya yükseltti. Üst üste ikinci maçını da kaybeden Osasuna ise 31 puanda kaldı.

Sevilla, La Liga'nın 27. haftasında deplasmanına konuk olacak. Osasuna ise Espanyol'u ağırlayacak.

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