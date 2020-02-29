Newcastle 0-0 Burnley | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Newcastle United sahasında Burnley'ı konuk etti. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ev sahibi Newcastle ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Burnley maçta fırsatları değerlendiremeyince mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.

İngiltere Premier Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Newcastle United ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Burnley, St. James' Park'ta karşı karşıya geldi.

İki takımın da atakları sonuçsuz kalırken, mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Newcastle puanını 32'ye yükseltirken, Burnley ise puanını 38 yaptı.

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