01 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig: Everton 1-1 Manchester United

Everton ile ManU yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.03.2020

İngiltere 'in 28. haftasında Everton, sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü Dominic Calvert-Lewin'den gelirken, 'nun golü 'den geldi.

'in 28. haftasında Everton ile , Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. İki takım, 3. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 31. dakikada 'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Everton bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek 11. sırada kaldı. Bu sezonki 9. beraberliğini alan Kırmızı Şeytanlar ise 42 puanla 5. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Everton, 8 Mart Pazar günü TSİ 17.00'de deplasamnına konuk olacak. ise aynı gün Manchester derbisinde TSİ 19.30'da sahasında 'yi ağırlayacak.

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