İngiltere Premier Lig: Everton 1-1 Manchester United
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Everton, sahasında konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü Dominic Calvert-Lewin'den gelirken, ManU'nun golü Bruno Fernandes'den geldi.
Premier Lig'in 28. haftasında Everton ile Manchester United, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. İki takım, 3. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 31. dakikada Bruno Fernandes'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Everton bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek 11. sırada kaldı. Bu sezonki 9. beraberliğini alan Kırmızı Şeytanlar ise 42 puanla 5. sırada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Everton, 8 Mart Pazar günü TSİ 17.00'de Chelsea deplasamnına konuk olacak. ManU ise aynı gün Manchester derbisinde TSİ 19.30'da sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.
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