24 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 4-3 Bordeaux | MAÇ SONUCU

7 gollü düelloda kazanan PSG!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Ligue 1'in 26. haftasının kapanış maçında, lider ile puan tablosunun orta sıralarındaki karşılaştı. Mücadeleyi Paris Saint-Germain 4-3 kazandı.

'li oyuncular, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden 'e destek vermek için "Güçlü kal Çin" anlamına gelen "Stay Strong China" yazılı formalarla sahaya çıktı.

Ev sahibi PSG, gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı, Cavani'nin 25, Marquinhos'un 45+2 ve 63, Mbappe'nin 69. dakikadaki golleriyle 4-3 kazandı. 'un gollerini 18. dakikada Hwang, 45+5'inci dakikada Pablo ve 83. dakikada Pardo kaydetti.

Cavani, PSG formasıyla resmi maçlarda 200 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. PSG'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu , 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.

Puanını 65'e yükselten PSG, en yakın takipçisi Olympique Marsilya ile arasındaki farkı 13 puana çıkardı.

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