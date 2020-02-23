23 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina 1-1 Milan | MAÇ SONUCU

Milan 10 kişi kalan Fiorentina'ya diş geçiremedi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.02.2020

'nın 25. haftasında sahasında Hakanlı 'ı ağırladı. Karşılaşma Ante Rebic ve Pulgar'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

'nın 25. haftasında evinde ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle biterken skoru değiştiren gol 56. dakikada Milan'da forma giyen Rebic'ten geldi.

62. dakikada ev sahibi ekipte Dalbert direkt kırmızı kart görürken, maçın yaklaşık yarım saatlik kısmını Fiorentina 10 kişi oynadı. Skoru eşitleyen golü ise Erick Pulgar 85. dakikada penaltıdan attı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Fiorentina 29, Milan ise 36 puana yükseldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Koronavirüs futbolu da vurdu! İtalya'da... Koronavirüs futbolu da vurdu! İtalya'da...
Leipzig Schalke'yi dağıttı! Leipzig Schalke'yi dağıttı!
Haaland attı Dortmund kazandı Haaland attı Dortmund kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör