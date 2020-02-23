Fiorentina 1-1 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Fiorentina sahasında Hakanlı Milan'ı ağırladı. Karşılaşma Ante Rebic ve Pulgar'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Fiorentina evinde Milan ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle biterken skoru değiştiren gol 56. dakikada Milan'da forma giyen Rebic'ten geldi.

62. dakikada ev sahibi ekipte Dalbert direkt kırmızı kart görürken, maçın yaklaşık yarım saatlik kısmını Fiorentina 10 kişi oynadı. Skoru eşitleyen golü ise Erick Pulgar 85. dakikada penaltıdan attı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Fiorentina 29, Milan ise 36 puana yükseldi.

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