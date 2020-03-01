Bundesliga: Union Berlin 2-2 Wolfsburg | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Bundesliga'nın 24. haftasında Union Berlin, sahasında Wolfsburg ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Andersson ve Friedrich'ten gelirken, konuk takımın gollerini Gerhardt ve Weghorst kaydetti.
Almanya Ligi'nin 24. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg kozlarını paylaştı. İki takım, Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Berlin ekibinin golleri 41. dakikada Sebastian Andersson ve 56. dakikada Marvin Friedrich'ten gelirken, konuk takımın gollerini 60. dakikada Yannick Gerhardt ve 81. dakikada Wout Weghorst kaydetti.
Union Berlin, bu sonuçla puanını 30'ya yükselterek 10. sırada kaldı. Puanını 35 yapan Wolfsburg ise 7. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 25. haftasında Union Berlin, 7 Mart Cumartesi günü TSİ 17.30'da Freiburg deplasmanına konuk olacak. Wolfsburg ise aynı gün ve aynı saatte sahasında RB Leipzig'i ağırlayacak.
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