23 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'e Hazard'dan kötü haber

Real Madrid'e Hazard'dan kötü haber
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.02.2020

1. Futbol Ligi'nin () 25. haftasında deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilen 'de maçın 66. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 'dan kötü haber geldi.

Doktor kontrolünden geçen 'ın sağ bacak kaval kemiğinde çatlak tespit edildiği, Kulübü tarafından resmi olarak açıklandı.

Real Madrid Kulübü, bu zamana kadarki tüm sakatlık haberlerinde olduğu gibi Hazard'ın iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermedi.

Real Madrid'deki ilk sezonunda şansızlıklar yaşayan Hazard, 82 gün süren sakatlığının ardından geçen haftaki Celta Vigo maçında sahalara dönmüştü.

İspanyol basını, sadece iki maç sonra yine sakatlanan Hazard'ın iyileşmesinin 2 ila 3 ay alacağını, yıldız futbolcunun sezonu kapatma olasılığının da bulunduğunu belirtiyor.

Sezonun en önemli sayılabilecek maçlarını önümüzdeki hafta oynayacak Real Madrid, ilk olarak 26 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. 'daki zirve yarışında ise Real Madrid, kendisinden iki puan önde lider olan Barcelona'yı 1 Mart'ta Santiago Bernabeu Stadı'na ağırlayacak.

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