29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atamer imzaladı

Atamer imzaladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Siyah-beyazlılar, 19 Yaş Altı takımında forma giyen Atamer Bilgin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, 19 Yaş Altı takımında forma giyen Atamer Bilgin ile profesyonel sözleşme imzaladı. Atamer, 3.5 yıllık kontratın altına imza attı. Genç oyuncu "Üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Atamer bu sezon 21 maça çıktı. 4 gol attı. Ön libero, sağ bek ve stoperde oynayabiliyor.
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