Atamer imzaladı

Siyah-beyazlılar, 19 Yaş Altı takımında forma giyen Atamer Bilgin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ

Siyah-beyazlılar, 19 Yaş Altı takımında forma giyen Atamer Bilgin ile profesyonel sözleşme imzaladı. Atamer, 3.5 yıllık kontratın altına imza attı. Genç oyuncu "Üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Atamer bu sezon 21 maça çıktı. 4 gol attı. Ön libero, sağ bek ve stoperde oynayabiliyor.