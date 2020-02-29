29 Şubat 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Atamer imzaladı
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Siyah-beyazlılar, 19 Yaş Altı takımında forma giyen Atamer Bilgin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, 19 Yaş Altı takımında forma giyen Atamer Bilgin ile profesyonel sözleşme imzaladı. Atamer, 3.5 yıllık kontratın altına imza attı. Genç oyuncu "Üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Atamer bu sezon 21 maça çıktı. 4 gol attı. Ön libero, sağ bek ve stoperde oynayabiliyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...