29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 2-0 Paderborn | MAÇ SONUCU

Mainz 2 maç aradan sonra galip
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Bundesliga'nın 24. haftasında sahasında Paderborn'u Quaison ve Onisiwo'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi.

'nin 24. haftasında ile Paderborn, Coface Arena'da kozlarını paylaştı. Rakibini 29. dakikada Robin Quaison ve 37. dakikada Karim Onisiwo'nun golleriyle 2-0 mağlup eden ev sahibi takım, bu sezonki 8. galibiyetini aldı.

Mainz 05 bu sonuçla puanını 25'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Ligin dibine demir atan Paderborn, 16 puanla son sırada kaldı.

Bundesliga'nın 25. haftasında Mainz 05, 8 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de sahasında 'u ağırlayacak. Paderborn ise 6 Mart Cuma günü TSİ 22.00'de Köln'ü ağırlayacak.

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