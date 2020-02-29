29 Şubat 2020, Cumartesi
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Mainz 05 2-0 Paderborn | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Bundesliga'nın 24. haftasında Mainz 05 sahasında Paderborn'u Quaison ve Onisiwo'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi.
Almanya Ligi'nin 24. haftasında Mainz 05 ile Paderborn, Coface Arena'da kozlarını paylaştı. Rakibini 29. dakikada Robin Quaison ve 37. dakikada Karim Onisiwo'nun golleriyle 2-0 mağlup eden ev sahibi takım, bu sezonki 8. galibiyetini aldı.
Mainz 05 bu sonuçla puanını 25'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Ligin dibine demir atan Paderborn, 16 puanla son sırada kaldı.
Bundesliga'nın 25. haftasında Mainz 05, 8 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de sahasında Fortuna Düsseldorf'u ağırlayacak. Paderborn ise 6 Mart Cuma günü TSİ 22.00'de Köln'ü ağırlayacak.
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