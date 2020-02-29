29 Şubat 2020, Cumartesi
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Augsburg'u 3-2'lik skorla deviren 4. sıradaki Borussia Mönchengladbach puanını 46'ya yükseltirken, 12. sıradaki Augsburg 27 puanda kaldı.
Augsburg 2-3 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Bundesliga'nın 24. haftasında Augsburg deplasmanına çıkan Borussia Mönchengladbach karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.
Almanya Bundesliga 24. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, WWK Arena'da Augsburg'un konuğu oldu.
Mönchengladbach'ın maçta gollerini 49'da Bensebaini, 53 ve 79'da ise Stindi kaydederken ev sahibi Augsburg'un golleri 57. dakikada Löwen ve 83. dakikada Finnbogason'dan geldi.
Augsburg'u 3-2'lik skorla deviren 4. sıradaki Borussia Mönchengladbach puanını 46'ya yükseltirken, 12. sıradaki Augsburg 27 puanda kaldı.
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