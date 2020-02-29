29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg 2-3 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

M'gladbach 3 puanı 3 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Bundesliga'nın 24. haftasında deplasmanına çıkan karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

24. hafta mücadelesinde , WWK Arena'da 'un konuğu oldu.

Mönchengladbach'ın maçta gollerini 49'da Bensebaini, 53 ve 79'da ise Stindi kaydederken ev sahibi Augsburg'un golleri 57. dakikada Löwen ve 83. dakikada Finnbogason'dan geldi.

Augsburg'u 3-2'lik skorla deviren 4. sıradaki Borussia Mönchengladbach puanını 46'ya yükseltirken, 12. sıradaki Augsburg 27 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mainz 2 maç aradan sonra galip Mainz 2 maç aradan sonra galip
B. Dortmund tek attı 3 aldı | ÖZET İZLEYİN B. Dortmund tek attı 3 aldı | ÖZET İZLEYİN
Hoffenheim - Bayern Münih maçında tarihe geçen anlar! Hoffenheim - Bayern Münih maçında tarihe geçen anlar!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör